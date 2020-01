Svelato il nuovo possessore del Death Note nel capitolo speciale in arrivo

Manca ormai meno di un mese al debutto del nuovo capitolo di Death Note, che narrerà un caso inedito della straordinaria storia immaginata da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. In particolare, l'episodio speciale sarà incentrato nel futuro e il protagonista sarà un volto particolarmente conosciuto.

Nonostante le critiche a Death Note in merito alla seconda parte non si siano mai sopite del tutto, complice un improvviso cambio di personaggi, è innegabile il carisma che abbia contribuito a Near e Mello di risolvere uno dei casi più emblematici della cultura nipponica.

Dal giorno della resa dei conti alcune cose sono cambiate, tranne una, Near, che continua a prendere il posto del mitico "L" come detective. Dalle prime immagini promozionali per il prossimo numero di Jump SQ, la rivista dove debutterà il nuovo capitolo di Death Note, emergono i design del mitico investigatore, con i capelli decisamente più lunghi, e del nuovo possessore del quaderno della morte, scelto dal solito Ryuk.

A tal proposito, in calce alla notizia, potete ammirare i nuovi character design dei personaggi, realizzati appositamente da Takeshi Obata. Vi ricordiamo, infine, che l'episodio speciale è atteso per il 4 febbraio, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdervi i primi leak del capitolo. E voi, invece, cosa ne pensate di queste prime immagini in merito al nuovo capitolo del manga? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato la nostra Recensione di Death Note.