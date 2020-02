Il ritorno di Sword Master della Marvel mostra un protagonista più maturo e consapevole

La serie Sword Master edita da Marvel Comics è stata in grado di conquistare migliaia di fan grazie all'incredibile evento pubblicato tra i mesi di aprile e luglio 2019, War of the Realms. La strepitosa Casa delle Idee ha voluto tuttavia cambiare un po' le carte in tavola con il primo volume di Sword Master Vol.1: War of the Ancients.

Oltre ad avere come obiettivo quello di proporre illustrazioni e disegni sempre ricchi di dettagli e con una eccellente resa grafica, già molto apprezzata nelle storie precedenti, la Marvel Comics ha voluto sviluppare i personaggi in maniera più seria.

Il Clan dei Master infatti dovrà unire le proprie forze per contrastare i malvagi, e verrà considerato con particolare attenzione Lin Lie, possessore della Lama Antica. Anche se inizialmente il giovane non sembrasse avere le qualità per essere un guerriero adeguato, comprendendo l'importanza di un'arma del genere, è diventato più responsabile e pronto a difendere il destino dell'universo.

"Ai fan dei classici fumetti Marvel, dedicati ai supereroi, piacerà Sword Master, perché ci sono molte scene di azione, un team di personaggi carismatici, e soprattutto il tema da grandi poteri derivano grandi responsabilità." Così ha commentato l'editor della serie, Mark Paniccia, nel trailer che potete trovare in cima alla notizia.

"Abbiamo puntato sui migliori artisti che la Cina potesse offrire, Shuizhu e Gunji. Questo per poter rendere autentiche le storie del paese in cui vivono, e degli eventi che hanno caratterizzato le loro vite" ha proseguito l'editor in chief C.B. Cebulkski.

La descrizione ufficiale di Sword Master è la seguente: "Numerose minacce e origini misteriose! L'avete visto liberarsi dei Goblin del Fuoco in War of the Realms con la sua magica spada! Ora conoscerete le origini di Lin Lie, aka Sword Master, il nuove supereroe cinese targato Marvel! Perseguitato da sogni pieni di demoni, Lin, alle prese con la ricerca di suo padre, un archeologo disperso, risveglia inaspettatamente il potere della sua lama nera per la prima volta! Le minacce incombono in ogni momento, nel presente vediamo infatti lo Sword Master di fronte ad una misteriosa donna guerriera, e il terribile Chiyou, dio della guerra, proveniente dal lontano passato. Il suo più grande nemico rimane comunque lo stregone Baron Mordo! Se Mordo entrerà in azione, potrebbe il Dr. Strange decidere di unirsi allo scontro?!"

Ricordiamo che la Marvel ha di recente annunciato anche un nuovo gruppo di supereroi completamente britannici, The Union, e che prestò arriverà sugli scaffali la nuova serie di Spider-Woman.