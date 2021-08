Il ritorno di Tite Kubo con Bleach: il commento del mangaka su Weekly Shonen Jump

Nonostante la conclusione di Bleach, una delle opere più longeve e famose mai pubblicate nell'industria dei manga, il mangaka Tite Kubo non ha lasciato il proprio lavoro. Dopo un periodo di pausa d'obbligo, anche viste le precarie condizioni fisiche che aveva alla fine della serializzazione, è tornato a lavorare con Burn the Witch.

Il oneshot che ha poi fatto scaturire una serie ha segnato il ritorno di Tite Kubo su Weekly Shonen Jump, che però ha pensato anche a un ritorno sul mondo di Bleach. Per festeggiare i venti anni del manga, nato proprio a luglio 2001, la rivista ha previsto la pubblicazione di un capitolo speciale. Il capitolo di Bleach ha lanciato una nuova saga a sorpresa, che Tite Kubo potrebbe portare avanti in stagioni come sta avvenendo per Burn the Witch.

Come accade in questi casi, a Tite Kubo è stato lasciato uno spazio su Weekly Shonen Jump dove gli autori possono lasciare un commento. Il mangaka ha commentato così: "È da tempo che non ci si vede! Ultimamente ho mangiato ciambelle tutto il giorno e ho guardato le Olimpiadi!". Tite Kubo se l'è quindi presa comoda in questo periodo, disegnando sicuramente a un ritmo inferiore rispetto al periodo di pubblicazione. Ora bisognerà vedere con quale ritmo tornerà a pubblicare Bleach e Burn the Witch nei prossimi mesi.