Il ritorno del trio scatena i fan di ONE PIECE: la generazione peggiore si mette all'opera

Il flashback di Oden Kozuki è stato interessante, grazie alla scoperta di tanti segreti del mondo di ONE PIECE, l'incontro con pirati di carisma eccezionale come Barbabianca e Gol D. Roger, il raggiungimento del mitico tesoro. Ma ora, dopo diversi mesi di assenza, torna finalmente l'atteso protagonista Monkey D. Rufy.

L'entrata ad effetto sul finale del capitolo 974 di ONE PIECE ha sicuramente galvanizzato i fan che hanno avuto l'occasione di rivedere il protagonista insieme ad altre due supernove: l'alleato Trafalgar Law e lo scorbutico Eustass Captain Kidd. Adesso è il loro turno di combattere e come ai vecchi tempi delle Saboady lo faranno insieme (anche se non in squadra).

Il terzetto di capitani abborda uno dei tre vascelli di Kaido che attendeva i Nove Foderi Rossi, scatenandosi senza freni come loro solito. Il ponte dei nemici viene subito messo a ferro e fuoco nonostante poco prima i pirati dell'imperatore avessero sottovalutato la minaccia di diversi ordini di grandezza.

Sono solo le prove per uno scontro più importante: il terzetto è diretto a Onigashima insieme alle rispettive ciurme e lì ci sarà una vera battaglia. Pensate che rivedremo ancora una volta le Supernove combattere insieme contro Kaido? I lettori dovranno però attendere dato che ONE PIECE farà una settimana di pausa.