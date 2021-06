Il grande ritorno di un villain! My Hero Academia 317 aggiorna sullo stato di un figuro

I pericoli per gli eroi di My Hero Academia erano tanti ma, durante il periodo in cui All Might era il numero uno, erano fortemente limitati proprio per la presenza del super uomo biondo e muscoloso. Con la sua fine e l'arrivo della League of Villain tutto però sembra essere andato sempre più a rotoli.

In particolare con le evasioni di massa dalle varie prigioni del paese, lo stato degli eroi è sempre più in bilico. Non bastano le forze della giustizia, che si assottigliano sempre di più, mentre sempre più villain si rimettono in gioco devastando e razziando le città. Il genio del crimine All for One ha contribuito a far andare My Hero Academia verso binari sempre più oscuri.

E mentre Deku si addentra sempre di più in questa oscurità, c'è qualcun altro che osserva da vicino. Il capitolo 317 di My Hero Academia ha infatti riportato nel manga Stain, stavolta libero. Il personaggio era stato visto varie volte a Tartarus, ma l'evasione di massa ha portato anche alla sua uscita di prigione. Mentre Deku e All Might conversano non si accorgono che dietro l'angolo c'è proprio il villain con il viso fasciato e la lingua lunga che osserva come si è evoluto il giovane eroe che un tempo l'aveva battuto. A cosa porterà questa evasione di Stain in My Hero Academia?