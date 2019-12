Rivedremo Trunks del Futuro nel prossimo anime di Dragon Ball Super?

La notizia breaking di ieri, ovvero l'annuncio di ben due panel dedicati a Dragon Ball Super per il Jump Festa 2020, ha scatenato immediatamente la community a causa dell'enorme portata che traspare da uno degli eventi nipponici più importanti. Indiscrezioni, tuttavia, che potrebbero preannunciare qualcosa in merito a Trunks del Futuro.

L'iconico personaggio arrivato dal futuro per salvare la Terra da una minaccia terribile, durante la saga degli Androidi, è ben presto entrato a far parte della schiera dei saiyan più amati dal pubblico di Akira Toriyama. La sua popolarità, infatti, ha permesso al figlio di Vegeta e Bulma di ritornare persino in Dragon Ball Super, con un'intera saga dedicata che ha riservato svariati colpi di scena.

Ad ogni modo, l'avventura di Trunks del Futuro nel passato potrebbe ancora non essere finita. Nel primo panel dedicato alla saga, il 21 dicembre, il doppiatore del personaggio appena citato, Takeshi Kusao, parteciperà insieme Masako Nozawa a uno stage speciale dedicato all'anime. La sua partecipazione al Jump Festa 2020 può essere un indizio importante in virtù dei prossimi progetti legati al franchise. Trunks del Futuro, dunque, potrebbe far parte della prossima saga di Dragon Ball Super, che sia un lungometraggio dedicato o l'arco narrativo di una serie televisiva.

Non ci resta che attendere le prossime due settimane per conoscere questi misteriosi annunci. E voi, invece, cosa ne pensate della possibilità del ritorno di Trunks del Futuro? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra disposizione.