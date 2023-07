Rivela Isayama: Attack on Titan doveva finire in meno di 5 volumi

Hajime Isayama, autore di Attack on Titan, intervistato da Kodansha per celebrare la nascita di K manga, servizio di lettura dell'editore giapponese, rivela che la sua opera magna era stata programmata per concludersi in meno di 5 volumi. Aveva addirittura pensato un finale che fosse in grado di chiudere la serie in 2 tankobon.

Entrato nella top 20 dei manga più venduti di sempre con oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo, L'attacco dei Giganti è un'opera che, a detta di molti, ha scardinato le regole del "battle shonen" classico. Fantapolitica, complotti, genocidi, razzismo: sono questi alcuni dei temi che hanno reso AoT uno dei manga più influenti degli ultimi 10 anni.

L'autore, però, non credeva nella sua opera, anzi: consapevole dello spietato mercato editoriale giapponese, era pronto a concludere la serie alla svelta. Non credeva in sé stesso, conscio del suo limite tecnico nel disegno e spaventato riguardo alla poca attrattiva che la trama avrebbe potuto suscitare nei lettori.

Dopo il successo, quindi, era "disperato" e non aveva pensato a cosa scrivere in seguito. Diciamo però che le idee le ha avute: con 34 volumi a serie conclusa e l'arrivo della quarta stagione parte 3 di AoT nell'autunno 2023, Hajime e la sua creatura di strada ne hanno fatta, sbaragliando la concorrenza in un mercato che credeva non avrebbe mai avuto posto per lui.

Potete leggere online tutto Attack on Titan sul sito di K Manga, un'ottima alternativa per recuperarlo interamente.