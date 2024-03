È stata rivelata la causa della morte di Akira Toriyama, tragicamente scomparso a 68 anni

Pochi eventi hanno catalizzato l'attenzione degli appassionati di manga come la morte di Akira Toriyama. Il leggendario creatore di Arale e Dragon Ball è scomparso a Tokyo il primo marzo all'età di 68 anni. E in un comunicato rilasciato in mattinata, è stata rivelata anche la causa della morte dell'autore, riconducibile ad una forma acuta di ematoma subdurale.

L'ematoma subdurale è un'emorragia tra due meningi, e la tipologia “acuta” – quella che ha colpito il mangaka, portandolo alla morte – si posiziona tra le forme emorragiche in assoluto più gravi. Generalmente l'ematoma in questione si sviluppa in seguito ad un forte trauma cerebrale, che anche nel caso venga trattato con tempestività, può comunque generare delle conseguenze estremamente gravi e debilitanti, come paralisi, perdita di coscienza o, addirittura, la morte, a causa dell'aumento vertiginoso della pressione sanguigna nel cervello.

Per quanto riguarda il caso specifico di Toriyama, la famiglia ha legittimamente mantenuto il riserbo, perciò non si sa se l'ematoma subdurale sia stato dovuto all'avvento di un trauma o se sia da ricondurre ad altre cause. Del resto, la stessa morte del mangaka è sopraggiunta già da una settimana, ad indicare quanto i suoi familiari, in piena continuità con il carattere schivo e riservato dell'autore, abbiano desiderato mantenere la notizia lontano dai riflettori, al punto che le stesse esequie del mangaka si sono tenute in piena segretezza nel corso della settimana, senza che venissero avvertiti giornalisti o gli addetti ai lavori.

La morte di Toriyama, sopraggiunta come un fulmine a ciel sereno, lascia dietro dietro di sé un dolore che è anche difficile da verbalizzare. La famiglia, composta dalla moglie e dai suoi tre figli, ha comunicato ai tanti appassionati desiderosi di omaggiare la memoria dell'autore, di non offrire fiori o condoglianze, per non disturbare l'intimità di un lutto che è ancora lontano dall'essere metabolizzato. E come indicato dal comunicato diffuso in mattinata dal sito ufficiale di Dragon Ball, ci sarà tempo per organizzare delle manifestazioni ufficiali in onore del fumettista, la cui memoria, secondo la volontà della famiglia, necessita per adesso di essere rammentata nel silenzio del lutto.

Ma è chiaro che agli occhi di tutti gli appassionati di manga e di cultura pop giapponese, la scomparsa dell'autore porta dietro di sé un moto di commemorazione collettiva che è davvero difficile da silenziare. Del resto, l'eredità di Dragon Ball e degli iconici lavori di Toriyama trascende confini e barriere culturali, e l'unico modo che i fan hanno di omaggiare la memoria di un autore che ha insegnato loro come sognare, è quello di esplicitare, pubblicamente, il cordoglio che li sta in questo momento affliggendo.

Ma la morte di Toriyama, come era lecito aspettarsi, non ha colpito in profondità solamente i lettori, ma anche i suoi colleghi. Da Inoue a Nomura fino ad arrivare allo stesso Toyotaro, ogni mangaka ha colto l'occasione per omaggiare pubblicamente l'autore. Perché nessuno, come il papà di Dragon Ball, ha esercitato un'influenza così radicale sul panorama delle produzioni fumettistiche nipponiche, e non solo quello relativo agli shōnen. È a lui che dobbiamo la legittimazione culturale dei manga nipponici, ed è anche grazie al mangaka se gli anime si trovano adesso ad occupare un ruolo primario nelle strategie di consumo degli spettatori globali.

Il vuoto che la sua scomparsa sottende è enorme, e forse ne comprenderemo la reale natura solamente più avanti. Perché ricordare Toriyama equivale, a tutti gli effetti, a guardare a sé stessi: e alle emozioni su cui abbiamo costruito il nostro rapporto con la cultura pop nipponica.