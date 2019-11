Rivelata la copertina del volume 25 del manga di My Hero Academia

My Hero Academia sta attraversando un periodo di grande splendore. I volumi stanno vendendo tantissimo in tutto il mondo, la quarta stagione è attualmente in onda e il web sta letteralmente esplodendo dai tanti fan che discutono, condividono fan art, mostrano cosplay sul manga partorito dalla mente di Horikoshi.

Gli ultimi capitoli del manga sono una scoperta dietro l'altro. Sono stati approfonditi moltissimi aspetti sia dei personaggi principali, vedi Bakugo, sia degli antagonisti. Ultimamente il focus si è spostato sull'apprendistato che il trio di aspiranti eroi, Izuku, Shoto e Katsuki, sta portando avanti sotto la guida e supervisione del Pro Hero numero uno Endeavor. Ed è proprio su di lui e sulla sua famiglia in generale che, gli ultimi capitoli del manga, hanno concentrato la loro attenzione.

Durante la cena a casa Todoroki, abbiamo potuto palpare con mano l'aria tesa che si respira, come il passato oscuro che si cela dietro. Abbiamo scoperto il motivo della difficile relazione tra Natsuo, il fratello maggiore di Shoto, e il padre Endeavor. E mentre il manga va avanti, i capitoli escono ogni settimana e nuovi misteri vengono portati allo scoperto il venticinquesimo volume di My Hero Academia, manga pubblicato per la prima volta nel 2014 e scritto e disegnato da Horikoshi Kohei, sta per essere pubblicato. Uscita prevista per il 4 dicembre 2019, in queste ore è stata rivelata dalla pagina Twitter di Weekly Shounen Jump, la copertina ufficiale che potete visionare in calce all'articolo.

Viola di sfondo, con Shigaraki Tomura come soggetto principale, tratteggiato con pennellate molto veloci e a tratti sfocate, esprime tutta la follia di questo magistrale villain. Alcuni fan hanno trovato delle somiglianze accennate con Tokyo Ghoul e il personaggi di Ken Kaneki nello specifico. Il colore dei capelli sono la cosa che sicuramente più richiamano il protagonista dell'opera realizzata dal maestro Sui Ishida, per il resto, anche un disegno creato con uno stile tanto particolare come lo Shigaraki in copertina, i due personaggi hanno ben poco in comune.

Detto questo, voi cosa ne pensate? Vi piace la cover del volume 25 di My Hero Academia? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.