Rivelata la data d'uscita del 35° volume di Hunter x Hunter!

Hunter x Hunter potrebbe non aver visto pubblicato un nuovo volume in tempo per le vacanze, ma la serie compenserà il prossimo anno. L'anteprima diha infatti confermato che all'inizio del 2018 verrà pubblicato un nuovo volume del manga.

Su Twitter, sono state pubblicate le scansioni di una pubblicità dall'ultimo numero di Weekly Shonen Jump che hanno suscitato entusiasmo tra i lettori. L'immagine sgranata, che potete trovare in calce alla notizia, contiene uno spot per Hunter x Hunter che conferma che il suo 35° volume è in arrivo.

Il nuovo volume è attualmente destinato agli scaffali il 2 Febbraio 2018. Non vi è alcuna delucidazione su quali capitoli saranno ospitati nella raccolta, ma i fan hanno le idee abbastanza chiare. Hunter x Hunter ha avuto un breve periodo di pubblicazione quest'anno con Shueisha, avendo rilasciato 10 capitoli prima di tornare in pausa. Il volume 35 probabilmente raccoglierà tutti i capitoli usciti quest'anno, per la gioia dei fan.

Certamente, Hunter x Hunter farà di più il prossimo anno che rilasciare un solo volume. La serializzazione del manga tornerà anche grazie a Yoshihiro Togashi. A Novembre, è stata data la notizia che il creatore della serie avrebbe messo fine alla pausa dopo il nuovo anno. Weekly Shonen Jump ha confermato che Hunter x Hunter tornerà a Gennaio 2018. Togashi pubblicherà il nuovo capitolo del manga nel 9° numero del settimanale l'anno prossimo.

I fan possano segnare nei loro calendari il 29 gennaio: Hunter x Hunter sta tornando.