Rivelata la data d'uscita ufficiale del prossimo capitolo de L'Attacco dei Giganti

Il manga de L'Attacco dei Giganti è eoni avanti rispetto alla serie animata. Tra le pagine dell'opera creata da Hajime Isayama abbiamo assistito a un'infinità di colpi di scena da far cadere la mascella, e tra cliffhanger, cambi di rotta, morti e ritorni, ogni nuovo capitolo del manga è sempre più atteso.

L'Attacco dei Giganti, negli ultimi numeri, ha messo in scena la dura rappresaglia degli abitanti di Paradis - e nello specifico di Eren e dell'Armata Ricognitiva - nei confronti di Marley. L'attacco a sorpresa era volto al recupero del War Hammer Titan e a creare quanti più danni possibili alla nazione rea di tutti i mali capitati fino a questo momento.

Gli ultimi due capitoli usciti negli scorsi mesi hanno rivelato che qualcuno ha tramato alle spalle di Marley per fare in modo che Eren e compagni potessero introdursi nelle retrovie nemiche e porre in essere il devastante attacco a cui abbiamo assistito. Durante la battaglia, inoltre, abbiamo gioito al ritorno in scena di molti personaggi assenti da tempo e, nell'ultimo capitolo, a quello di un personaggio femminile che da molti volumi non veniva mostrato. Quindi, è pienamente comprensibile che il capitolo 107 sia atteso più del Natale.

Ora, i fan di tutto il mondo possono gioire, perché, come potete vedere in calce alla notizia, è stato rivelato che il nuovo capitolo de L'Attacco dei Giganti Uscirà il prossimo 7 luglio in Giappone.