Rivelata la data di uscita e prima key visual per The Quintessential Quintuplets 2

Continuano a susseguirsi le date di uscita di The Quintessential Quintuplets 2: dopo i numerosi rinvii i fan potranno finalmente scoprire quando potranno vedere la seconda stagione della serie. Inoltre è stata condivisa anche una prima key visual delle prossime puntate.

Il celebre insider di Twitter @AIR_News01, fa sapere quindi che per gli episodi inediti dovremo aspettare il prossimo ottobre. Alla regia troveremo l'artista Kaori, mentre la produzione sarà affidata a Bibury Animation Studios, che ha collaborato per realizzare gli anime Carole & Tuesday e Azur Lane: The Animation. Ad occuparsi della sceneggiatura ci penserà Keiichirou Ohchi, già conosciuto per il suo lavoro svolto per la prima stagione della serie. In calce alla notizia potete vedere quindi la key visual che annuncia l'uscita delle prossime puntate.

Per chi non conoscesse il manga ideato da Negi Haruba, la storia ci mostra le vicende dello studente liceale Futaro Uesugi, famoso nella sua scuola per essere lo studente migliore. Di fronte alle difficoltà economiche della sua famiglia deciderà quindi di accettare di fare da tutor alla ricca famiglia Nakano, composta da 5 sorelle, accomunate dalla scarsa voglia di studiare e dai voti pessimi in tutte le materie.

Inoltre il manga di The Quintessential Quintuplets è quasi giunto alla sua conclusione, la rivista Weekly Shonen Magazine ha fatto infatti sapere che dopo i prossimi 3 capitoli si chiuderà definitivamente la storia di Futaro.