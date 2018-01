Rivelato il numero di episodi della seconda stagione di The Seven Deadly Sins

Con alle spalle una prima stagione suche ha frantumato i record di visualizzazioni degli anime della piattaforma streaming, la seconda stagione di The Seven Deadly Sins è destinata a incendiare nuovamente gli schermi quando finalmente i nostri eroi affronteranno i

Fortunatamente per i fan, la serie avrà abbastanza tempo per affrontare il prossimo grande arco narrativo nella maniera giusta, e la lunga attesa sarà certamente ripagata. The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments è attualmente previsto per un totale di 24 episodi, similmente alla prima stagione.

In Giapppone, La serie ha recentemente presentato in anteprima una puntata che illustra nel dettaglio gli eventi della prima stagione in preparazione della seconda. The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments prenderà ufficialmente il via il 13 gennaio in Giappone con una distribuzione a livello mondiale da parte di Netflix che verrà pubblicata molto più tardi. la nuova stagione avrà un nuovo tema di apertura, "Howling", di FLOW e GRANRODEO. La serie includerà anche una nuova ending, "Beautiful", di Anly. Il cast vocale della precedente stagione tornerà nuovamente, con l'aggiunta di un nuovo e misterioso Deadly Sin, Escanor, Lion Sin of Pride.

The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments tratta dei Dieci Comandamenti, dieci potenti guerrieri scelti dal Re dei Demoni, portatori di una potente maledizione nota come "Comandamento". Questa maledizione dona loro una straordinaria forza, ma li maledice se rompono una delle regole del Re Demone. I Dieci Comandamenti vissero 3000 anni fa fino a che il tradimento di uno dei loro membri li portò a essere sigillati nella Bara delle Tenebre Eterne.



Potete trovare il tweet che rivela il numero di episodi in calce alla notizia.