Rivelata la scarpa Adidas ispirata a Majin Bu di Dragon Ball Z

Due giorni fa,aveva annunciato che avrebbe lanciato, a partire da Agosto, la sua ultima linea di sneaker ispirate a Dragon Ball Z . Oggi, la compagnia ha pubblicato la prima immagine per il modello"Majin Buu".

Su Twitter, l'utente Seraphy ha condiviso un altro first look alla collaborazione di Adidas con Dragon Ball Z. La scarpa, di cui potete trovare la foto in calce alla notizia, ricorda molto l'ultimo villain della serie Z, anche grazie ai buchi laterali simbolo sia del marchio Adidas che del noto personaggio.

Come potete vedere, il nuovo modello della collezione Adidas x Dragon Ball Z sarà una Kamanda. La sneaker ha chiari collegamenti con Majin Bu come accennato, prendendo in prestito anche l'iconico rosa del temuto avversario. Il corpo della scarpa è come la pelle di Bu e le sue suole sono in gomma nera testurizzata. Per quanto riguarda i lacci, questi sono di un viola che corrisponde al mantello di Bu, e il suo retro presenta invece un estensore giallo-verde. Ad oggi, Adidas ha taciuto su questo leak (che potrebbe rivelarsi un fake). Infatti, La società non ha ancora confermato la sua prossima collezione.

Nonostante non vi sia alcun annuncio ufficiale da parte dell'Adidas riguardo a questa presunta collaborazione con Dragon Ball Z, i fan sono fiduciosi. Questo "Team-up" sarebbe il primo ufficiale tra i due marchi.