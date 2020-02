Rivelata la silohuette del Pokémon misterioso protagonista del nuovo film

Il 15 Febbraio sarà disponibile in Giappone l'ultima edizione della rivista CoroCoro, una fonte che ormai da diversi anni cura le novità del brand di Pokémon. In attesa della sua uscita ufficiale, nelle ultime ore è trapelata una scan che ritrae la sagoma del Pokémon misterioso protagonista del prossimo film, "Coco".

L'immagine, visibile in calce all'articolo, è stata diffusa dal sito d'informazione PokéBeach.com, sempre attento a riportare tempestivamente i leak inerenti al mondo dei mostriciattoli tascabili. Tuttavia, nei giorni precedenti era stato proprio il canale Youtube di CoroCoro a rivelare la sagoma della nuova creatura, svelandone però solamente la metà, dando un assaggio ai fan prima della sua presentazione ufficiale.

Il Pokémon, infatti, verrà mostrato per intero durante la giornata del Pokémon Day - il 27 Febbraio - una ricorrenza annuale per il franchise di Game Freak nella quale spesso, come in questo caso, vengono comunicate delle novità rilevanti sia sul fronte animato che su quello videoludico.

Tentando qualche speculazione, il Pokémon dovrebbe essere di ottava generazione e quindi appartenere alla regione di Galar, ed è probabile che venga inserito attraverso qualche espediente narrativo all'interno dei prossimi DLC di Spada e Scudo, ampliando il già corposo bacino di contenuti preannunciato durante lo scorso Direct.

Quantomeno sembra la soluzione più razionale dal momento che negli scorsi anni i Pokémon misteriosi potevano essere ottenuti solamente tramite eventi o mediante la meccanica del Dono Segreto, una logica di gameplay che soprattutto al giorno d'oggi risulta decisamente vetusta e poco inclusiva. Staremo a vedere.

