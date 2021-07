Rivelata ufficialmente la copertina di ONE PIECE volume 100: un primo sguardo alla cover

Sta per giungere il momento in cui ONE PIECE supererà un altro importante traguardo. Archiviata a inizio 2021 la pubblicazione del capitolo 1000, a breve toccherà al centesimo volume del manga. La copertina sarà componibile con quella di ONE PIECE 99 e 101 e abbiamo già potuto osservare il primo teaser diversi mesi fa.

Ora tocca alla rivelazione dell'attesissimo centesimo volume che porterà i tankobon del manga in tripla cifra. Il volume 100 di ONE PIECE sarà pubblicato a settembre 2021, ma Shueisha ha deciso di anticipare i tempi e rivelare la copertina ufficiale molto prima del previsto. Con la campagna "We are one", la casa editrice ha postato un'immagine con la copertina di ONE PIECE 100.

Come si può vedere in basso, Eiichiro Oda ha mantenuto il design pensato inizialmente, ricalcando perfettamente il teaser rivelato a maggio. Come era già ampiamente previsto, Rufy è al centro con Ace e Yamato al suo fianco. In basso ci sono altri personaggi come Zoro e Sanji, due dei membri più importanti della ciurma del futuro Re dei Pirati.

Vi piace la copertina di ONE PIECE volume 100? Il tankobon sarà speciale anche per la lunghezza, essendo stato comunicato da Shueisha che sarà più lungo del solito.