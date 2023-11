Rivelata l'uscita di Solo Leveling: ecco le sigle dell'anime nel nuovo trailer

Solo Leveling è un fumetto sorprendente, manhwa incredibilmente popolare che sta per fare il suo debutto nel mondo dell'animazione con un adattamento realizzato da A-1 Pictures e dal regista Shunsuke Nakashige. In attesa dell'uscita ufficiale, un trailer di Solo Leveling riscalda gli animi della community di appassionati.

Tra i più attesi del prossimo periodo, l'anime di Solo Leveling è in arrivo nel 2024 in streaming su Crunchyroll. Tratto dalla serie di manhwa disegnati dal compianto DUBU del Redice Studio, a sua volta tratto dalla light novel di Chugong, Solo Leveling farà il suo debutto ufficiale e in anteprima assoluta il 10 dicembre 2023 in Giappone e Corea del Sud, e il 14 dicembre negli Stati Uniti d'America.

Questa non è l'unica informazione importante fornita dal nuovo trailer di Solo Leveling. Il video promozionale offre ai fan una sbirciatina alle animazioni dell'adattamento di A-1 Pictures, ma anche la possibilità di ascoltare la sigla d'apertura dell'anime. Le puntate di Solo Leveling si apriranno con la opening "LEveL" realizzata in collaborazione dal compositore Hiroyuki Sawano e dalla boy band sudcoreana Tomorrow X Together. Il brano uscirà come singolo dal prossimo 24 gennaio 2024.

Solo Leveling racconta la storia di Sung Jin-woo, un giovane cacciatore conosciuto per essere il più debole al mondo. Costretto a mettere in gioco la sua vita in cerca di denaro, un giorno si ritroverà ad affrontare un dungeon di grado S.