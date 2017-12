Rivelata la vera forma finale di Aniraza di Dragon Ball Super, ed è piuttosto familiare!

Dragon Ball Super si sta avvicinando agli ultimi round del, ma prima di portaree Co. all'evento principale (), ci sono ancora alcuni universi da affrontare, a partire dall'

Attenzione possibile Spoiler

Nell'anteprima dell'episodio 120 di Dragon Ball Super, tre dei guerrieri robot dell'Universo 3 si uniscono in una sorta di Megazord più grande soprannominato Aniraza, ma una nuova immagine, che potete trovare in calce alla notizia, rivela un'ulteriore forma per quest'ultimo, che sembra combini carne e metallo.

L'immagine, oltre a mostrare la prossima "fusione" del franchise, ha spinto alcuni fan a pensare che Freezer stia per essere assimilato dall'enorme robot. Perché? Beh, Come potete vedere dalle immagini in calce, non si può far a meno di notare quanto questa forma finale di Aniraza sia simile al personaggio di Freezer.

Si dice che Aniraza, come detto fusione dei tre robot, sia l'arma finale dell'Universo 3, ma le sinossi hanno suggerito che potrebbe diventare ancora più potente se assimilasse un quarto soggetto. Se poi aggiungiamo ciò che ha scoperto l'utente Twitter Terez27, Freezer potrebbe essere davvero in pericolo.

L'utente in questione ha fatto il possibile per mostrare come il nome di Aniraza indichi ognuno dei combattenti che lo compongono, andando ad analizzare nel dettaglio i nomi di ognuno di essi. Ecco di seguito ciò che Terez27 ha intuito:

"Se si accorcia il nome di Bollareta al suo tormentone "Bolla" (l'unica cosa che abbia mai detto), e poi si prende l'ultima sillaba del nome di ogni personaggio allora: Panchia (A) + Paparoni (NI) + Borareta/Bolla/Bora (RA) + Freezer/Furiza (ZA) = Aniraza."

Come potete vedere insomma, il nome di Aniraza sembra proprio suggerire che Freezer potrebbe diventare parte della sua fusione. Non si sa se questa fusione sarà forzata, ma il pubblico è interessato a cosa potrebbe accadere a Freezer. Il cattivo non ha avuto ancora occasione di scatenarsi nel Torneo del Potere, e i fan speravano che avrebbe fatto una bella lotta sia con Toppo che con Dyspo.

Pensate che Freezer si unirà davvero ad Aniraza nel prossimo episodio di Dragon Ball Super?