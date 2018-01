Rivelate le ragioni dietro la nascita della serie Netflix Devilman Crybaby

Devilman Crybaby è stato molto amato dai fan degli anime.ha distribuito una serie dal contenuto inesorabilmente intenso e violento che non sarebbe davvero potuta essere uguale se trasmessa su altre reti "standard".

Dato il contenuto, i fan hanno ritenuto Netflix la ragione principale per cui Devilman Crybaby ha visto la luce. Parlando con Buzzfeed Japan, il regista della serie Masaaki Yuasa ha chiarito perché lo show esiste, e non è per via di Netflix. Quando gli è stato chiesto se l'adattamento del manga di Go Nagai Devilman fosse un sogno diventato realtà, Yuasa ha risposto:

"No, in realtà non l'avrei sognato in un milione di anni. Avevo lavorato con Aniplex per Ping Pong the Animation, e quando abbiamo iniziato a parlare di un nuovo lavoro insieme, sono stati loro che hanno suggerito Devilman. Mi aveva lasciato una forte impressione quando l'ho letto da bambino, ma l'ho amato puramente come un fan. Non avrei mai immaginato di animarlo."

Quindi, dopo che Aniplex ebbe un grande successo con l'ultima serie diretta di Yuasa, fu la casa di produzione che suggerì al regista di affrontare una serie di Devilman. Sebbene non sia prodotta da Netflix, la piattaforma streaming che ospita Devilman Crybaby ha offerto la sua vetrina per questa produzione coraggiosa e particolare, permettendo alla serie di vedere la luce senza censure di sorta, come voluta dal regista.