Rivelate le sigle di apertura e chiusura per Sword Art Online: Alicization

A distanza di un paio di mesi dal debutto sul piccolo schermo della serie animata Sword Art Online: Alicization, previsto per Ottobre 2018, sono stati rivelati i titoli delle sigle d'apertura e chiusura dell'anime.

Sull'account Twitter ufficiale è stato annunciato che LiSA eseguirà l'opening della serie "Adamas", mentre "Iris" di Eir Aoi verrà utilizzata come ending. Entrambe le cantanti hanno già prodotto canzoni tematiche per vari anime della serie. Il CD dei due singoli verranno rilasciati in Giappone a Ottobre di quest'anno.

L’anteprima del terzo capitolo di Sword Art Online è prevista per la metà di Settembre prossimo e solo alcuni paesi avranno la possibilità di assistere a questo evento speciale. Purtroppo l’Italia non è tra questi.

La serie vedrà nuovamente Yoshitsugu Matsuoka e Haruka Tomatsu nei panni di Kirito e Asuna, Ai Kayano e Nobunaga Shimazaki sono stati confermati come nuovi personaggi, Alice e Eugeo.

La serie è diretta da Manabu Ono (The Asterisk War) per A-1 Pictures, Gou Suzuki e Tomoya Nishiguchi (Sword Art Online: Ordinal Scale) supervisioneranno, con Shingo Adachi, al character design.

Il regista Ono ha affermato, in un’intervista pubblicata sul sito ufficiale dell’anime, di aver accettato questo ruolo durante la proiezione dell’anteprima del film Sword Art Online: Ordinal Scale.

L’arco di Alicization occupa buona parte dei volumi, dal 9 al 18 dei della serie di romanzi di Kawahara. L’anime coprirà per intero la saga.

Attualmente la serie originale di romanzi è stata adattata a due serie televisive animate, uno special televisivo e un film. Il franchise ha ispirato anche diversi giochi e dimostrazioni di realtà virtuale, oltre che diverse serie di manga.