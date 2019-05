Rivelati i contenuti del volume 19 di One Punch Man

Mentre l'anime di One Punch Man entra nell'arco narrativo del torneo, il manga scritto da ONE e disegnato Yusuke Murata continua ad avanzare nella narrazione, arrivando al volume 19.

Un assaggio dei contenuti di questa nuova pubblicazione, per ora disponibile solo nel Sol Levante, ce la fornisce un insider di Twitter, noto ai piu' appassionati come TheAnimeGuy, postando sul proprio profilo delle immagini esclusive del nuovo volume di One Punch Man.

Quelle che colpiscono di piu' l'attenzione del lettore sono sicuramente l'immagine di copertina e la back cover, entrambe illustrate con la solita maestria del Sensei Yusuke Murata, realizzando rispettivamente Genos accompagnato da TankTop Master e Child Emperor, e una splendida illustrazione dell'eroina di Classe B Fubuki, immortalata in tutta la sua sensualità, a dimostrazione - se ce ne fosse ancora bisogno - delle abilità anatomiche del maestro.

Le pagine extra, invece, focalizzano la loro attenzione sul commento di One al volume e su una serie di tavole con protagonista Saitama, Garo, GyoroGyoro, Kirisaking e il maestro di Genos, Kuseno. Una delle tavole piu' interessanti dei contenuti extra è però rappresentata da un'ennesima illustrazione con protagoniste le due sorelle esper al completo, Fubuki e Tornado.

Vi ricordiamo che oltre al manga, sono state annunciate le date di uscita dei cofanetti Bluray e DVD della seconda stagione, attualmente trasmessa in italia in simulcast sulla piattaforma di streaming VVVID.

Che ne pensate di queste illustrazioni? Fatecelo sapere con un commento!