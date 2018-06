Rivelato il completo cast vocale dell'anime tratto da 'Ghost Inn - La locanda di Yuna'

Attraverso il sito ufficiale nipponico dell’anime tratto dal manga di Tadahiro Miura, Ghost Inn - La locanda di Yuna, è stato recentemente rivelato il cast vocale completo che sarà coinvolto nel progetto d’animazione. Tutti i dettagli dopo il salto!

Annunciata lo scorso mese di novembre e nota in patria col titolo “Yuragi-sou no Yuuna-san”, la trasposizione animata di Ghost Inn esordirà sul circuito televisivo nipponico nel corso dell’estate. Il cast vedrà Yuuki Ono prestare la propria voce al protagonista maschile Kogarashi Fuyuzora, mentre Miyuri Shimabukuro sarà la spettrale eroina chiamata Yuuna Yunohana, Eri Suzuki sarà la popolare studentessa Chisaki Miyazaki, Rie Takahashi sarà la combattiva Sagiri Ameno.



Tra le più recenti aggiunte troviamo anche Ai Kakuma, Sayaka Harada, Yui Ogura, Anzu Haruno e Mikako Komatsu, che doppieranno rispettivamente Nonko Arahabaki, Chitose Nakai, Yaya Fushiguro, Koyuzu Shigaraki e Oboro Shintō.



Tsuyoshi Nagasawa dirige la serie presso lo studio d’animazione XEBEC, mentre Kyoko Taketani (Negima!, To Love Ru: Darkness) e Hideaki Koyasu (Lance N' Masques, Three Leaves, Three Colors, GJ Club) ne curano rispettivamente il character design e la sceneggiatura. Il comparto sonoro e musicale è stato invece affidato a Jin Aketagawa (To Love Ru: Darkness, Is the order a rabbit?, High School DxD) e Tomoki Kikuya (Squid Girl, Eromanga Sensei, Hidamari Sketch).



Luna Haruna, che in passato ha eseguito molti temi di chiusura legati al franchise di Sword Art Online, ne canterà il tema di apertura "Momoiro Typhoon" (lett. Tifone color pesca). La sigla di chiusura, invece, sarà eseguita da Miyuri Shimabukuro, Eri Suzuki e Rie Takahashi, già doppiatrici delle tre eroine principali del fumetto.



Oltre all’anime televisivo, di cui purtroppo non conosciamo ancora l’esatto numero di episodi, Ghost Inn - La locanda di Yuna riceverà due speciali OVA in edizione limitata che accompagneranno l’11° e 12° volume del fumetto, rispettivamente in uscita in Giappone il prossimo 4 luglio e 4 ottobre.



Lanciato sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 2016, il manga è pubblicato anche in Italia dall’editore Planet Manga (Panini Comics), che il 14 giugno ne rilascerà il quarto volumetto.