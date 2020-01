Rivelato il finale della guerra tra Overhaul e gli Heroes di My Hero Academia

La quarta stagione di My Hero Academia ha mostrato principalmente la battaglia tra gli studenti del liceo Yuei e la Yakuza, sotto la guida del terribile Villain Overhaul. Midoriya è riuscito a scatenare la massima potenza del Quirk che ha ereditato da All Might, grazie anche all'aiuto di Eri.

Nonostante gli Heroes siano riusciti a prevalere sulla Shie Hassaikai e sui Villain coinvolti nello scontro, hanno subito comunque pesanti perdite, molte più di quanto avessero potuto immaginare. La Yakuza aveva come nucleo la figura di Overhaul, sconfitto dal giovane Deku, e anche gli Eight Bullets. Il numero di Heroes caduti in battaglia e di quelli feriti risulta essere molto alto.

Tra gli avvenimenti più significativi ci sono sicuramente la perdita del Quirk di Lemillion, avvenuta durante la battaglia con Kai Chisaki a causa di un proiettile distruttore di Quirk, le ferite riportate da Red Riot, Fat Gum e Rock Lock e sicuramente la morte, devastante, di Sir Nighteye, mentore di Mirio Togata ed ex aiutante del numero 1 All Might.

Nighteye ha ricoperto un ruolo significativo nel corso della quarta stagione di My Hero Academia. Overhaul potrebbe essere anche sopravvissuto, ma la sua sconfitta avrà sicuramente delle ripercussione, soprattutto sulla sua posizione all'interno dell'Unione dei Villain.

La conclusione della guerra voluta da Overhaul, vede quest'ultimo essere "liberato" da Shigaraki e dai suoi alleati, che lo storpieranno, e ruberanno la sostanza in grado di annichilire i Quirk. Se rivedremo Overhaul sarà sicuramente in un luogo totalmente diverso da quelli visti finora.