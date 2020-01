Rivelato il nuovo logo de L'Attacco dei Giganti 4, WIT Studio lascia la produzione?

Buone e brutte notizie per i fan dell'adattamento anime de L'Attacco dei Giganti. La buona è che pochi minuti fa è stato presentato il nuovo logo dell'ultima stagione, che come potete vedere in calce presenterà il sottotitolo "The final season", mentre la cattiva è che molto probabilmente ci saranno sostanziali modifiche nel comitato di produzione.

Il nuovo copyright suggerisce infatti la comparsa di un nuovo studio di animazione, che potrebbe andare a sostituire i ragazzi di WIT Studio o a collaborare con loro per la produzione dei nuovi episodi. Il copyright è cambiato da Hajime Isayama/Kodansha/Comitato di produzione "Attack on Titan" (utilizzato per le prime tre stagioni) a Hajime Isayama/Kodansha/"Attack on Titan" The Final Season Production Committee. La modifica non è assolutamente da poco, e potrebbe realmente indicare un cambio di questa portata.

Diversi mesi fa alcuni dipendenti di WIT Studio avevano suggerito il loro ritorno, condividendo qualche sketch tratto proprio dagli ultimi capitoli de L'Attacco dei Giganti. A quanto pare però l'ipotesi di una collaborazione con un altro studio si sarebbe fatta sempre più realistica, specie considerando che nello stesso periodo di uscita dell'ultima stagione, WIT Studio dovrebbe essere occupato con la produzione della nuovissima serie anime Great Pretender.

E voi cosa ne pensate? Esiste un altro studio in grado di prendere le redini di questa opera? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per maggiori informazioni invece dovremo aspettare il panel dell'Anime Japan 2020, atteso per il prossimo 21 marzo.