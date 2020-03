Rivelato un nuovo trailer di Ghost in the Shell: SAC_2045 e la data di uscita su Netflix

Come promesso, sono arrivate puntuali le ultime novità su Ghost in the Shell: SAC_2045, la nuova serie inerente a uno dei franchise più importanti dell'animazione nipponica in dirittura d'arrivo su Netflix.

Lo stesso Mamoru Oshii si è mostrato interessato al progetto, in quanto è curioso di conoscere come una multinazionale ricca come Netflix possa influire sulla serie. Nonostante ciò, non sono mancate alcune critiche alla computer grafica dell'anime, che pare non aver convinto del tutto i fan.

Originariamente, le novità sul nuovo anime dovevano arrivare in concomitanza con l'Anime Japan 2020, tuttavia, per via della cancellazione dell'evento a causa del Coronavirus, la produzione ha cambiato strategia, rivelando un trailer promozionale tramite i canali ufficiali dell'opera pur rispettando la data prevista del 21 marzo.

La preview in questione, allegata in calce alla notizia, rivela inoltre la data di debutto della serie televisiva, attesa in tutto il mondo su Netflix a partire dal 23 aprile. Il profilo ufficiale ci tiene a specificare che il trailer è inerente alla prima stagione, motivo per cui è lecito aspettarsi un'ulteriore serie in dirittura d'arrivo.

Vi suggeriamo, ad ogni modo, di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi tutti i prossimi annunci, inizialmente previsti per l'Anime Japan 2020, che arriveranno nelle prossime ore.