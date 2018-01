Rivelato il primo fumetto scritto da Brian Michael Bendis per DC Comics!

Secondo quanto riportato dai colleghi del portale d’informazione, il noto scrittore e fumettista Brian Michael Bendis , che dopo una lunga permanenza inha recentemente stipulato un decennale contratto di esclusività con, scriverà una storia su Superman

Nello specifico, l’apprezzato fumettista, che nel corso della sua carriera ha creato personaggi come l’Ultimate Spider-Man e Scarlet, scriverà una backup story che sarà pubblicata su Action Comics #1000 e vanterà i disegni del collega Jim Lee. Poiché nessuna testata fumettistica americana ha mai sfiorato una simile pietra miliare, DC Comics celebrerà il millesimo numero rilasciando, oltre a quella regolare, anche una speciale edizione cartonata che per giunta presenterà un nuovo logo e sarà composta da 300 pagine.



L'edizione regolare presenterà una prima storia scritta da Dan Jurgens, che ha lavorato su Action Comics subito dopo il lancio dell’iniziativa Rebirth, ed una seconda firmata da Peter J. Tomasi e Patrick Gleason, che negli ultimi due anni hanno invece lavorato alla testata Superman. Il resto del volume, infine, sarà un tributo agli ottant’anni di storie di Superman.



Nelle ultime settimane, alcuni rumor piuttosto insistessi suggerivano che Bendis, dopo Action Comics #1000, potrebbe prendere il timone della testata Superman, ma al momento non vi è ancora stata alcuna conferma ufficiale da parte del colosso statunitense.

E voi, vi riterreste soddisfatti se Bendis curasse una lunga gestione di Superman?