Una grande rivelazione per Gwenpool nella miniserie Marvel Comics a lei dedicata

Conclusasi negli Stati Uniti col numero 5, la miniserie Gwenpool Strikes Back fornisce ai lettori una rivelazione importante sui poteri della protagonista e sul suo possibile futuro ruolo nelle storie della Marvel Comics.

Il personaggio di Gwenpool è una bizzarra fusione tra la Gwen Stacy di Spiderman e Deadpool. Apparsa per la prima volta su una cover dell'evento Deadpool's Secret Secret Wars numero 2, il personaggio ha creato subito molta curosità, tanto che la Marvel Comics ha deciso di sfruttarne la crescente popolarità. Appare quindi nella serie dedicata ad Howard il papero ed è poi protagonista di una serie tutta sua dal titolo The Unbelievable Gwenpool.

Come Deadpool, Gwenpool sa di essere un personaggio dei fumetti ed ha anche l'abilità di influenzare gli eventi della narrazione, producendosi così in una serie di gag comiche che la rendono un personaggio molto versatile dal registro umoristico. Nell'ultima serie con lei protagonista dal titolo "Gwenpool Strikes Back" scopriamo che la ragazza è una mutante, dopo un rivelatore combattimento con Khamala Khan/Ms Marvel. Sarà interessante adesso capire che direzione prenderà il personaggio di Gwenpool adesso che è arrivata a Krakoa, il nuovo paradiso dei Mutanti di Casa Marvel nell'evento House Of X portato di recente in Italia da Panini Comics, e come verrà utilizzata dagli autori che si occupano delle storie degli X-Men.

Nel frattempo il il destino di Wolverine potrebbe presto essere rivelato.