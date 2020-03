Rivelazioni e orgoglio nell'ultimo emozionante capitolo di ONE PIECE

Proprio come My Hero Academia ha dato inizio a una guerra mai vista, sembrerebbe che anche Echiro Oda, con il suo One Piece, abbia finalmente deciso di dare inizio alla battaglia più attesa degli ultimi tempi, la battaglia tra la nuova generazione e i ribelli di Wano, contro i Pirati delle Cento Bestie di Kaido.

Nel capitolo precedente avevamo assistito a una rivelazione che aveva sconvolto molti: il tradimento di un membro dei Foderi Rossi. Se avete letto i nostri articoli o seguite il manga allora sapete benissimo che l'uomo in questione è Kanjuro, il quale non solo si è rivelato un traditore che da sempre ha passato informazioni a Orochi, ma anche un Kurozumi a tutti gli effetti, un Kurozumi proprio come l'attuale Shogun.

Ebbene, sempre lo scorso capitolo si era concluso con i nostri ribelli di Wano traditi, senza aiuti, su una barchetta che li stava conducendo direttamente contro alle flotte schierate di Kaido sul porto. Momonosuke era stato rapito da Kanjuro e ormai sembrava la fine e il trionfo del male, questo poco prima delle pagine conclusive, in cui dal nulla sono apparsi i tre pirati più temibili della nuova generazione a dare man forte ai Foderi Rossi: Rufy, Kid e Law.

Nell'ultimo capitolo uscito, i nostri protagonisti hanno sferrato il loro primo attacco, dando così inizio alla guerra, sebbene tutti gli alleati che avevano radunato si è scoperto esser stati distrutti la sera prima dalle forze di Orochi grazie alle indicazioni ricevute dal traditore. Proprio quando la ciurma di Rufy e quella degli altri due capitani sembravano sul punto di ingaggiare battaglia da soli contro tutti, si è manifestato tra lo stupore di un Kinemon incredulo, Denjiro, un ex-membro dei Foderi Rossi, il quale all'insaputa di tutti ha atteso per venti anni il giorno in cui il Clan Kozuki sarebbe ritornato alla ribalta. Ha finto di essere dalla parte di Orochi, guadagnandosi la sua fiducia, sapendo che un giorno avrebbe sfruttato la propria posizione a suo favore. Così è stato. Denjiro si è finalmente liberato della maschera, si è unito ai ribelli di Wano, a Rufy, Kid e Law e ha anche svelato che tutti gli alleati che loro avevano radunato in realtà non sono stati sconfitti e, proprio nell'ultima pagina, i 5400 uomini sono comparsi con le loro navi per porre fine alla tirannia che dura da troppo tempo.

One Piece, perciò, è entrato nel pieno della rivoluzione, della guerra che vedrà chi vuole una Wano libera, contro chi la vuole chiusa e oppressa.

Cosa ne pensi di questo colpo di scena e dell'emozione che il capitolo 975 ha regalato? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

La riunione dei Mugiwara in ONE PIECE commuove i fan: arrivano anche i nuovi outfit.