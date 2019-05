La rivista di Karakai Jozu no Takagi-san, il Gessan, compie dieci anni

Il mondo delle riviste giapponesi è vastissimo e ogni editore vanta un buon numero di contenitori per i propri manga, ognuno adattato per diverse esigenze. Abbiamo quindi riviste settimanali, quindicinali o mensili che, spesso, cambiano o chiudono. Il Gessan, dove è pubblicato Karakai Jozu no Takagi-san, arriva a compiere dieci anni di vita.

Il nome Gessan deriva dalla contrazione di Gekkan Shonen Sunday, ovvero rivista mensile shonen di casa Shogakukan. La rivista, per festeggiare il decimo anniversario, ha creato una celebrazione su più livelli. Naturalmente il primo è stato sulla rivista, con una copertina dedicata a tutti i manga presenti, proseguendo poi con ulteriori pagine a colori con diversi siparietti comici dove interagiscono tutti i personaggi di questi universi diversi. Infine, come si può vedere in calce, tutti i personaggi festeggiano brindando in una doppia pagina a colori dove ogni autore pubblicato sulla rivista ci ha messo del suo.

Vediamo, frontalmente, la protagonista di Karakai Jozu no Takagi-san, affiancata da Touma Tachibana di Mix, manga di Mitsuru Adachi. Vediamo, più defilati, i protagonisti di altri titoli come Kaiou Dante, personaggio principale dell'omonimo manga, e Zaha Sanko, personaggio del nuovo manga di Q Hayashida Dai Dark.

La seconda sorpresa che la rivista ha dedicato ai propri fan è una canzone creata appositamente da Shinpeita, chiamata "CHECK YOUR MIC[Gessan Remix]", che potete vedere nel video in alto in calce. C'è da dire che il Gessan ha festeggiato proprio in grande questo importante anniversario, e a breve tra i titol si unirà anche il nuovo manga di Rei Hiroe, autore del famoso Black Lagoon, denominato 341 Sentoudan.