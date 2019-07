La rivista V-Jump scopre le anteprime di Dragon Ball Super e di Boruto

Ormai la rivista V-Jump è tornata agli onori della cronaca manga non solo per i numerosi spin-off di Yu-Gi-Oh!, ma anche per l'ormai seguitissimo manga Dragon Ball Super che fa da sequel alla storia che Akira Toriyama scrisse tanti anni or sono. A questa line-up si aggiungerà a breve Boruto: Naruto Next Generations, da poco trasferitosi da WSJ.

L'account di Boruto Explorer ha appena condiviso in rete l'anteprima del prossimo numero della rivista V-Jump, sempre di casa Shueisha. Dimora degli spin-off di manga e videogiochi famosi, il numero 9 che sarà disponibile nelle fumetterie nipponiche il 20 luglio avrà tra i suoi ranghi Dragon Ball Super, col capitolo 50, Boruto: Naruto Next Generations, col capitolo 36, e la nuova serie dedicata a Yu-Gi-Oh!, ovvero Yu-Gi-Oh! OCG.

Questo numero segnerà anche l'esordio di Boruto: Naruto Next Generations su questa rivista, dopo che la serie scritta da Ukyo Kodachi e disegnata da Mikio Ikemoto è stata fermata dalla pubblicazione su Weekly Shonen Jump qualche settimana fa. La storia proseguirà normalmente, senza cambi o interruzioni di alcun tipo, lì da dove si era interrotto il capitolo 35.

Dragon Ball Super, invece, continuerà con l'attuale saga di Moro, dove il malefico stregone deve affrontare nuovamente Goku, Vegeta, Majin Bu e la Pattuglia Galattica. Sia Dragon Ball Super che Boruto saranno poi pubblicati in inglese e globalmente sull'applicazione di Shueisha Manga Plus contemporaneamente all'uscita sul mercato giapponese.