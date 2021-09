Rivoluzione nell'Universo Marvel: arrivano otto nuove, imperdibili serie a fumetti

I prossimi mesi regaleranno immense gioie ai lettori Marvel. La casa statunitense, infatti, ha annunciato che nel 2022 arriveranno otto nuove serie a fumetti che rivoluzioneranno il Comics Universe. Quando Kingpin dichiara guerra ai supereroi, l'inferno si scatena nel mondo.

La rivoluzione fumettistica Marvel avrà inizio con Devil's Reign, serie a fumetti in cui il sindaco Fisk dichiarerà guerra al mondo dei supereroi dichiarandoli fuorilegge. Sbattuti fuori dalla città di New York e denudati delle proprie informazioni e dei loro oscuri segreti, Daredevil, Elektra, Capitan America, Iron Man, Spider-Man e i Fantastici Quattro affronteranno gli agenti Thunderbolt. Chi regnerà, infine?

A Devil's Reign seguirà Avengers Forever, serie evento che riunisce Tony Stark, qui conosciuto come l'Invincibile Ant-Man, e gli Avengers del multiverso per portare ordine nelle varie linee temporali. Questa collana sarà diretta da Jason Aaron e da Aaron Kuder.

Il futuro dell'Universo Marvel comincerà poi da Timeless, fumetti in cui nascerà una nuova, minacciosa linea temporale. Ironia della sorte, a proteggere la linea temporale di Terra-616 sarà Kang il Conquistatore.



Ci sarà spazio anche per il regno mutante di Krakoa. A House of X e Powers of X seguiranno X Lives of Wolverine e X Deaths of Wolverine. Benjamin Percy, Joshua Cassara e Federico Vicentini racconteranno due storie intrecciate su Logan che porteranno a una seconda era di Krakoa.



A fare il suo debutto sarà poi She-Hulk di Rainbow Rowell e Roge Antonio. Quando un'amica del passato torna a bussare con un mistero a cui è impossibile resistere, She-Hul torna a "spaccare".

Dan Slott, Carlos Pacheco e Rachael Stott lavoreranno fianco a fianco per I Fantastici Quattro: Reckoning War. La guerra segreta originale dell'Universo Marvel viene riaccesa e ogni essere vivente si trova in pericolo. Arriva il giorno del giudizio.

Ultimo di questo lotto sarà Moon Girl e Devil Dinosaur. Che forma assumerà la loro partnership per questa nuova, entusiasmante era? La serie darà un nuovo significato al termine "Marvel Team-Up" scuotendo le profondità del mondo.

Vi lasciamo al ricordo dei lettori per Jack Kirby, Re dei Comics Marvel che avrebbe compiuto 104 anni. Di contro a questi nuovi annunci, Marvel ha cancellato Runaways.