Road of Naruto: ecco il trailer da 10 minuti che riassume l'intero anime

L'anime di Naruto spegne venti candeline. L'importante anniversario del capolavoro di Masashi Kishimoto festeggerà questo incredibile traguardo con una serie di progetti speciali che saranno annunciati prossimamente. Il primo di questi, ad ogni modo, è stato già rilasciato in rete ed è epico.

Il ventesimo anniversario dell'anime di Naruto non poteva che coinvolgere Studio Pierrot che per tanti anni ha curato la trasposizione televisiva del manga di Kishimoto sensei. Per l'occasione, la compagnia ha voluto richiamare alcuni dei migliori animatori dell'azienda per curare un trailer esclusivo, intitolato ROAD OF NARUTO, che potesse riassumere l'intera serie.

Il risultato di questa iniziativa, che potete ammirare in cima alla pagina, è culminato in un video di poco meno di 10 minuti che sintetizza l'intera trama principale. A rendere il tutto visivamente più affascinante, tuttavia, è che ogni scena è stata completamente ridisegnata con lo stile attuale di Boruto: Naruto Next Generations. Si tratta dunque di un progetto speciale e ideale per recuperare brevemente e con una veste nuova l'adattamento televisivo dell'epopea ninja di Masashi Kishimoto.

