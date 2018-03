Robert Kirkman rivela di avere in mente un finale per The Walking Dead

Intervistato da, creatore del fumetto, ha dichiarato di aver già in mente il finale della sua serie e di star edificando il percorso che, in un lontano futuro, gli permetterà di chiudere l’opera come vorrebbe.

“Ho in mente una fine per The Walking Dead, e penso che sia una mia responsabilità - e una responsabilità di tutti gli scrittori della serie televisiva - verso i fan, perché hanno partecipato a questo viaggio per così tanto tempo. The Walking Dead non durerà per sempre. Potrebbe continuare per molti, moltissimi anni a venire, ma penso che coloro che hanno preso parte a questo viaggio per così tanto tempo meritino una conclusione soddisfacente. Meritano di sapere che il tempo che hanno investito in questa cosa li ha portati da qualche parte, e che stava costruendo una sorta di ricompensa; quindi penso che non avere un piano in mente o un qualche obiettivo sarebbe davvero terribile.”



Kirkman, che scrive da solo il suo fumetto già dal lontano 2013, ha recentemente concluso la serie di supereroi Invincibile dopo 15 anni di pubblicazione. Portare a termine quell’opera ha aiutato il fumettista a “sentirsi un po’ meglio” circa i finali di serie.



“C’è un piano, ho un finale in mente. È molto lontano, quindi non preoccupatevi, ma ci siamo incamminando verso quella direzione. Ogni singolo pezzo di storia è progettoto per portarci, si spera, ad una conclusione soddisfacente. Ma sono pienamente preparato all’idea che tutti possano rimanere delusi.”

Scritta da Robert Kirkman e disegnata prima da Toony Moore e poi da Charlie Adlard, The Walking Dead è una serie a fumetti statunitense di genere horror pubblicata dalla Image Comics dal mese di ottobre 2003. In Italia, la serie è edita da SaldaPress dal 2005, che finora ne ha pubblicato i primi 27 volumetti.