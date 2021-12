Robert Kirkman in trattativa per le licenze di Transformers e G.I. Joe

Robert Kirkman, celebre fumettista autore di The Walking Dead e Invincible, sarebbe in trattativa per conto della sua casa editrice, la Skybound Entertainment, per l'acquisizione delle licenze per la pubblicazione dei fumetti di Transformers e G.I. Joe, attualmente in possesso di IDW Publishing.

Vi avevamo già riportato che IDW avrebbe perso le licenze di Transformers e GI Joe a partire dal 2022, sebbene la notizia non fosse confermata. Secondo un recente scoop di Hollywood Reporter, la Skybound Entertainment sarebbe vicina all'acquisizione di queste licenze da Hasbro, l'azienda detentrice dei diritti.



Per anni, questi diritti sono stati in mano a IDW Publishing, che starebbe lentamente perdendo molte delle licenze che l'hanno resa famosa, tra cui quelle di Star Wars. D'altro canto, la Skybound sta invece acquisendo rapidamente numerosi diritti per la pubblicazione di fumetti basati su proprietà come LEGO, Summoners War e Trover Saves the Universe.



Robert Kirkman sembrerebbe essere un fan delle IP di Transformer e G.I. Joe, ma anche in caso venisse raggiunto un accordo, l'autore non sarebbe comunque coinvolto nella scrittura dei fumetti. Inoltre, qualora Skybound ottenesse le licenze, i nuovi fumetti di Transformers e G.I. Joe non vedrebbero la luce prima del 2023.



Il 2023 vedrà il ritorno dei Transformers anche sul grande schermo: infatti il nuovo film Transformers Il Risveglio è stato rimandato.