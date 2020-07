Robert Kirkman al veleno contro Marvel Comics: 'Mi hanno trattato una m**da'

Robert Kirkman, autore americano celebre per aver dato vita la mondo di The Walking Dead, ha recentemente parlato durante un'intervista del suo periodo di lavoro presso Marvel Comics, sfogandosi e rivelando qualche interessante retroscena.

"Devo dire la verità, è stato opprimente", ha dichiarato Kirkman, "avevo un bel rapporto con il Senior Vice President delle pubblicazioni Tom Brevoort, siamo sempre andati d'accordo e mi è piaciuto lavorare con lui. Con l'ex caporedattore Joe Quesada invece è stato l'opposto. Sono stato incolpato per molte cose mai accadute, ed ogni volta che cercavo di spiegare, si arrabbiavano ancora di più".

L'autore di The Walking Dead ha fatto un esempio, parlando della copertina di The Irredeemable Ant-Man: "Avevo completato il fumetto, e senza dirmi niente avevano deciso di aggiungere delle vignette sulla copertina. Perché non dirmelo o farle scrivere a me! No, non gli piaceva il risultato e avevano deciso di cambiare tutto. Arrivammo al punto in cui decisero di non promuovere più i miei lavori. C'era un budget per la promozione ed i miei libri non erano il top di gamma, lo capisco, ma perché farmeli realizzare se non avevano interesse nel promuoverli? Arrivai al punto di dirgli "posso farlo io, posso occuparmi autonomamente della promozione" e si arrabbiarono ancora di più. Mi etichettarono come arrogante, del tipo "cosa pensa, di essere più bravo di noi che lo facciamo di mestiere?". Sinceramente volevo solo rendere giustizia ai miei lavori. Molti autori tengono alle loro opere".

Kirkman ha parlato per circa venti minuti, rivelando anche qualche retroscena sulla produzione di Ultimate X-Men. Il video completo è disponibile sul canale YouTube di ComicTropes, visibile cliccando sul link reperibile in calce.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con le parole dell'autore? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Negan Lives, l'ultima opera di Kirkman, ha debuttato negli USA pochi giorni fa.