Me & Roboco: l'adattamento anime del manga di Shuhei Miyazaki debutta nel 2023

Qualche mese fa, era stato rivelato che Me & Roboco sarebbe stato adattato in un anime. Ora, Weekly Shonen Jump ha ufficializzato il periodo d'uscita della serie tratta dal manga di Shuehei Miyazaki.

Sul 32esimo numero dell'anno della rivista giapponese edita da Shueisha, è stato rivelato che l'adattamento televisivo di Me & Roboco debutterà nel corso della stagione invernale su TV Tokyo e sulle reti affiliate. Al momento, non sappiamo ancora quale studio d'animazione si stia occupando della produzione, ma l'uscita dovrebbe avvenire tra la fine di dicembre 2022 e marzo 2023. Nel corso delle prossime settimane, verranno chiariti i dubbi dei fan sulla produzione attraverso il rilascio dei primi teaser trailer e delle prime immagini promozionali.

Me & Roboco di Shuhei Miyazaki è uno dei manga di più successo di Weekly Shonen Jump degli ultimi anni. Lanciato sul giornale di Shueisha nel luglio del 2020, è anche pubblicato sulla piattaforma digitale MANGA Plus. In Italia, è attualmente ancora inedito, ma con la serie anime in vista di sicuro qualche casa editrice nostrana metterà le mani sui diritti della serie.

La trama, è ambientata in un mondo in cui quasi tutte le famiglie possiedono un simpatico robot domestico. Bondo, un ragazzino che frequenta le elementari, fa la conoscenza di un robot stravagante molto diverso dalla media.