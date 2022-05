Me & Roboco, il manga dalla stessa rivista di ONE PIECE riceverà un anime

La rivista Weekly Shonen Jump è tra le più conosciute nel mondo della cultura fumettistica giapponese. Diversi capolavori dell'industria manga, come Dragon Ball o ONE PIECE per citarne alcuni, arrivano proprio dal magazine di punta di casa Shueisha. E sempre da questa, dunque, appartiene anche Me & Roboco.

Shonen Jump è una rivista che si aggiorna costantemente, un magazine che ha bisogno di serializzare veri e propri cult in grado di conquistare il pubblico. Dopo un paio di settimane, infatti, il dipartimento editoriale decide se cancellare o meno i manga meno seguiti per optare per l'inizio di un nuovo progetto valutato positivamente dal colosso. I titoli di Jump sono tra i più soggetti a ricevere un anime, merito dell'incredibile platea di pubblico che raggiunge il magazine settimanalmente.

Recentemente un leak ha inoltre preannunciato la messa in cantiere di un anime per Me & Roboco, un manga scritto e disegnato da Shuhei Miyazaki. La trama di Me & Roboco, per i curiosi, qui segue: "Ambientato in un futuro dove ogni famiglia possiede dei robot domestici conosciuti come 'OderMaids', uno studente di nome Bondo Taira, che sogna di possedere un robot per via dei suoi amici, Gachi Gorilla e Motsuo Kaneo, che si vantano spesso della OrderMaid di Kaneo, Meico. Bondo riesce a convincere la madre ad acquistarne una, ma quella che riceve, Roboco, non è in grado di fare la domestica. Roboco è infatti la maid più forte e goffa mai creata. Dopo l'arrivo del robot, la vita di Bondo inizia a diventare giornalmente sempre più strana."

E voi, invece, che aspettative avete per questa serie? In attesa delle conferme ufficiali, diteci cosa ne pensate con un commento qua sotto.