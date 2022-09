Me & Roboco: poster e finestra di uscita per l'anime dal folle manga di Shuhei Miyazaki

Nel corso delle prossime settimane esordiranno numerosi adattamenti anime tratti dalle più famose serie Weekly Shonen Jump. Al fianco dei celeberrimi Chainsaw Man e Undead Unluck ci sarà anche Me & Roboco, l'opera più irriverente degli ultimi tempi.

In precedenza era stato rivelato che Me & Roboco avrebbe presto fatto il suo esordio, ma grazie a un recente aggiornamento è stato svelato un periodo più preciso. Me & Roboco debutterà il 4 dicembre 2022 come parte dei palinsesti invernali.

Me & Roboco di Shuhei Miyazaki è un manga fuori dalla normale logica. Il punto di forza dell'opera è infatti quello di prendere in giro altre serie famose. Dunque, il prossimo anno ci troveremo di fronte a una parodia dei nostri manga preferiti. L'immagine che trovate in calce all'articolo è ad esempio una caricatura di Doraemon, mentre la seconda prende in giro la parola teaser, per l'occasione diventato "knee-ser".

In base alle prime informazioni, l'anime di Me & Roboco non avrà un formato standard. Gli episodi dureranno solamente cinque minuti. A occuparsi dell'adattamento sarà GALOP, studio d'animazione responsabile di tutti i progetti anime di Yu-Gi-Oh!. Qui vi lasciamo ad altri dettagli sull'anime di Me & Roboco.

Nell'anno 20XX, in ogni casa ci sono simpatiche cameriere robot chiamate OrderMaids. Bondo, uno studente delle elementari, sogna di avere un proprio robot. Un giorno alla sua porta si presente Roboco.