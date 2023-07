Me & Roboco: i primi episodi dell'anime sono arrivati su Crunchyroll

Tra le serie recenti di maggior caratura pubblicate su Weekly Shonen Jump troviamo anche Me & Roboco, un manga di gag scritto e illustrato da Shuhei Miyazaki. Il successo dell'opera ha portato nel dicembre del 2022 all'uscita di una trasposizione animata, arrivata su Crunchyroll solamente di recente.

L'adattamento animato di Me & Roboco si discosta dalle serie più tradizionali. La produzione di Gallop consta infatti un totale di 28 episodi della durata di meno di cinque minuti ciascuno. Nonostante si trattasse di una serie di successo, Me & Roboco finora non era stato distribuito in via ufficiale da alcuna piattaforma. La situazione è cambiata solo di recente. I primi sette episodi di Me & Roboco sono arrivati sul palinsesto di Crunchyroll.

Me & Roboco è ambientato in un futuro non troppo lontano in cui ogni famiglia giapponese ha in casa un robot domestico noto come OrderMaids. Bondo Taira, uno studente delle scuole medie, sogna di avere un proprio robot, proprio come i suoi amici Gachi Gorilla e Motsuo Kaneo che si vantano del loro Meico. Quando finalmente Bondo convince suo padre e ottiene un OrderMaid, il robot Roboco si dimostra di una goffaggine esilarante.

Di recente è stato annunciato un film anime per Me & Roboco, ma al momento scarseggiano ancora le informazioni sulla produzione. A ogni modo, gli appassionati possono godersi del primo quarto della serie animata. Non è ancora noto quando le successive puntate di Me & Roboco verranno rilasciate su Crunchyroll.