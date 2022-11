Me & Roboco: primo trailer per l'anime ispirato al manga di Shuhei Miyazaki

A maggio 2022 Shueisha e Weekly Shonen Jump confermavano che uno dei loro nuovi titoli di punta, Me & Roboco, sarebbe presto diventato un anime. Il manga di Shuhei Miyazaki continua infatti a divertire i lettori conquistati nel corso dei due anni di pubblicazione, molti dei quali attendono l'anime, che si è mostrato nel primo trailer.

Domenica 13 novembre 2022 è stato infatti pubblicato il primo trailer ufficiale della serie, riportato in cima alla notizia, dove oltre a dare un’anteprima di ciò che vedremo è stata presentata anche la theme song lol. cantata dal gruppo Gang Parade. Attraverso un’immagine promozionale, disponibile in fondo alla pagina, è stato presentato il cast dei doppiatori, che riportiamo di seguito:

Shun Matsuo come Roboco

Minami Tsuda come Bondo Taira

Ryotaro Okiayu come Gachi Gorilla

Shunsuke Takeuchi come Motsuko Kaneo

M.A.O. come Madonna

Sae Hiratsuka come Meiko

Kotono Misuishi come la madre di Bondo

Inoltre, ad occuparsi della regia sarà Akitaro Daichi, insieme all’assistente alla regia Michihiro Sato, Sayuri Ooba come sceneggiatore e Yuki Ebara come character designer. Fateci sapere quali sono le vostre prime impressioni riguardo il trailer di Me & Roboco nei commenti. Per finire ricordiamo che l'anime di Me & Roboco debutterà a dicembre 2022, e al poster ufficiale della trasposizione.