Quali sono i robot più alti degli anime? Tra Gundam a Gurren Lagann e tanti altri

Quando si pensa agli anime giapponesi si può pensare a tanti titoli ed elementi diversi. Inevitabile che a un certo punto si pensi anche ai robot, i protagonisti dei cosiddetti mecha anime che in Giappone sono una vera e propria istituzione. Ciò è dimostrato dal Gundam gigante che si muove oppure quelli che vengono posti a Odaiba.

Insomma, i robot giganti pilotati da una cabina nella testa sono presenti in tantissimi anime. Dagli anni '70 e '80 con gli storici Ufo Robot e Mazinga ai più recenti con Evangelion, Gurren Lagann e Code Geass, ce ne sono un'infinità. Ma quali sono i robot più grandi degli anime? Vediamo un elenco con i più grossi.

Inevitabilmente si potrebbero citare tanti robot che sono alti decine di metri, talvolta anche di più, provenienti da anime come Evangelion, Gundam e non solo. Ma i robot più alti non sono tra questi. L'unità-01 di Evangelion infatti si attesta sui 40 metri, mentre per Gundam il massimo registrato sono i 116 metri del NZ-999 Neo Zeong.

Molto più alti sono invece il Danguard A (200 metri), Zearth di Bokurano (500 metri), Shikoutazer di Akame ga Kill (500 metri), l'SDF-1 Macross con i suoi 1210 metri, e già qui sforiamo il chilometro. C'è il Macross Cannon Soldier Mode con ben 5,9 chilometri d'altezza. Ma ci sono robot ancora più alti.

Se finora eravamo ancora su scala terrestre, con la quinta posizione c'è il Super Galaxy Gurren Lagann che è alto circa 6000 chilometri, essendo quanto il raggio della Terra. Da Top Wo Nerae 2! Diebuster arriva però il Diebuster con i suoi 10000 chilometri di altezza, un'immensità. In terza posizione invece c'è l'imperatore dei robot di Getter Robot, il Getter Emperor che ha un'altezza stimata di circa 12 miliardi di chilometri.

Eppure a conquistare le prime due posizioni è Tengen Toppa Gurren Lagann che non lascia scampo a nessuno: in seconda posizione c'è proprio il robot dell'anime che raggiunge un'altezza stimata di 10 milioni di anni luce; in primissima posizione invece c'è il Super Tengen Toppa Gurren Lagann dal secondo film di Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann, che raggiunge 150 milioni di anni luce.