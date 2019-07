I robottoni di Mobile Suit Gundam affrontano... Hello Kitty?

Come già annunciato, per il quarantesimo anniversario di Mobile Suit Gundam c'erano grandi cose in programma, tra cui anche il lancio di un satellite Gundam in collaborazioni con le Olimpiadi di Tokyo 2020. Però sembra che tutti siano stati presi alla sprovvista a causa di uno scontro che vede i robot collaborare con un inatteso alleato.

La celebrazione preparata da Sanrio per i quarant'anni di Mobile Suit Gundam vede una collaborazione con la popolarissima Hello Kitty. Per l'occasione, è stato lanciato un trailer di oltre due minuti che vede questa speciale collaborazione Gundam x Hello Kitty, intitolato "Gundam vs Hello Kitty".

Il video che potete vedere in alto alla notizia comincia con Amuro Ray che in tutta tranquillità guida del suo mecha. Il soldato è in missione sul suo RX-78-2 quando appare davanti a lui una gigantesca Hello Kitty mecha. I due scambiano alcune battute piuttosto comiche, ma poi vengono attaccati dalle forze di Zeon e sono costretti a combattere. Il video si conclude con un logo che vede celebrare sia i 40 anni di Mobile Suit Gundam che i 45 di Hello Kitty.

Questo è il secondo trailer preparato per il progetto, mentre il primo vedeva Hello Kitty a casa mentre guardava l'anime di Mobile Suit Gundam. Quando però ha visto Amuro sopraffatto dalle forze di Zeon, ha deciso di intervenire e lanciarsi nell'anime sci-fi mecha. Come finirà la storia di questa inedita e sicuramente simpatica collaborazione tra i franchise?