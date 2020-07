Rocky Joe: il mangaka Tetsuya Chiba torna al lavoro con un manga contro il Coronavirus

Ci sono tanti mangaka leggendari che hanno scritto il proprio nome nella storia grazie a titoli andati in pubblicazione prima degli anni '80 e '90. Uno di questi nomi è indubbiamente quello di Tetsuya Chiba, disegnatore che insieme allo sceneggiatore Ikki Kajiwara produsse Rocky Joe, conosciuto in Giappone con il titolo di Ashita no Joe, su Weekly Shonen Magazine.

Il disegnatore di Rocky Joe si è ormai ritirato da tanti anni. La sua ultima pubblicazione risale infatti al 37 anni fa quando realizzò Otoko-tachi tra il 1982 e il 1983 sulla rivista Morning di Kodansha. Sulla stessa rivista, a quasi 40 anni di distanza, Tetsuya Chiba ha però deciso di tornare a pubblicare.

Il numero 33 di Morning ha infatti comunicato ai lettori che sarà pubblicato il manga Akudama, nuovo manga disegnato e scritto da Tetsuya Chiba. Il manga sarà pubblicato nel numero 22 luglio del magazine. Chiba ha pubblicato questo fumetto anche sul suo account Twitter "Manga Day to Day" durante la quarantena ed è proprio stata questa condizione a ispirare il suo manga. Akudama si concentrerà infatti sulla vita dell'artista durante la pandemia da Coronavirus.

Rocky Joe ha da poco compiuto 50 anni e ha ispirato anche l'anime Megalo Box.