Rocky Joe, Tetsuya Chiba torna a casa dopo l'intervento al cuore

Uno dei manga più iconici dei primi anni settanta è senza dubbio Rocky Joe. L'opera, scritta da Ikki Kajiwara e disegnata da Tetsuya Chiba, narra le avventure di Jo Yabuki, ragazzo problematico destinato a diventare un pugile professionista grazie all'aiuto di Danpei Tange.

Rocky Joe del duo Kajiwara-Chiba è stato apprezzato in tutto il mondo, tanto da portare le case editrici a numerose ristampe. L'anime di Rocky Joe ha compiuto da poco i 50 anni, ma l'opera non risulta per nulla invecchiata, tanto che ancora oggi viene considerata uno degli spokon migliori di sempre.

Il disegnatore di Rocky Joe Tetsuya Chiba era stato ricoverato in ospedale a novembre 2021. Chiba, che quest'anno spegnerà 83 candeline, ha reso noto di aver avuto problemi a gola, polmoni e cuore. Dopo essere andato in ospedale, il disegnatore ha scoperto di avere un tumore alla gola, per cui ha subito iniziato le cure. Pochi giorni fa ha inoltre dovuto sottoporsi a un delicato intervento cardiaco.

Attraverso il suo blog, Tetsuya Chiba ci ha quindi aggiornato sulle sue condizioni: l'autore sta bene ed è tornato a casa, come possiamo vedere dalle foto condivise. Oltre a ciò, il mangaka ha spiegato ai fan di sentirsi pieno di energie, nonostante non riesca ancora a camminare. In base alle sue condizioni, potrebbe decidere di cominciare la riabilitazione nel mese di febbraio.

Un augurio di pronta guarigione a Tetsuya Chiba, mangaka leggendario che speriamo ci possa deliziare con altre storie.