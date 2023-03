Rokudo's Bad Girls: primo trailer per l'anime, il debutto è vicino

Pubblicata su Weekly Shonen Champion da giugno 2016 fino ad aprile 2021, la commedia romantica Rokudo’s Bad Girls di Yuji Nakamura, ha ricevuto un discreto successo in patria, e nel gennaio del 2023 ne è stata annunciata una trasposizione animata. Ora sono emersi nuovi dettagli, e finalmente è arrivato il primo trailer ufficiale e la data d’uscita.

Il sito ufficiale dell’anime ha infatti pubblicato, e poi diffuso tramite i canali social e YouTube, il trailer che trovate in cima alla notizia, dove è presente anche la ending theme della prima stagione, Love Will Find A Way dei The Rampage. Rapide sequenze presentano i due protagonisti, Tousuke Rokudou e la sukeban Ranna Himawari, nel momento del loro incontro, per poi introdurre due personaggi secondari, Masaru Hinomoto, doppiato da Daisuke Namikawa, e Kota Kijima doppiato da Akira Ishida. Sul sito è stata anche rivelata la opening theme Endless Labyrinth degli EverdreaM.

È stata confermata anche la data della trasmissione del primo episodio, fissata per il 7 aprile. Ad occuparsi della trasposizione è lo studio d’animazione Satelight, che ha affidato la direzione a Keiya Saito, conosciuto principalmente per Baki, affiancato da Yuichiro Momose come adattatore degli script e Shin’ya Segawa come character designer.

Cosa ne pensate dell’arrivo dell’anime di Rokudo’s Bad Girls? Avete letto il manga? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto. Prima di salutarci, ricordiamo che ad aprile debutterà anche la terza stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, e anche Hell’s Paradise: Jigokuraku ad opera di Studio MAPPA.