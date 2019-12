La Rom-com 'Kanojo, Okarishimasu' avrà un adattamento anime, svelato il periodo di uscita

Gli amanti delle rom-com possono gioire perché nel 2020, oltre alla seconda stagione di Kaguya-sama: Love is War e a quella di The Quintessential Quintuplets, arriverà l'adattamento di un'altra apprezzatissima commedia romantica: Kanojo, Okarishimasu. La notizia è stata confermata pochissime ore fa con la Key Visual visibile in calce all'articolo.

Per chi non lo sapesse, Kanojo, Okarishimasu è un manga scritto e disegnato da Reiji Miyajima, serializzato sul Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 12 luglio 2017. L'opera è attualmente in corso con 13 tankobon disponibili ed ha pizzato oltre due milioni di copie.

La trama segue le avventure di Kazuya Kinoshita, un ragazzo di vent'anni che dopo essere stato scaricato dalla fidanzata Mami decide di iscriversi ad un servizio online per noleggiare una fidanzata. Kazuya paga 5000 yen per acquistare qualche ora del tempo di Chizuru Mizuhara e dopo il primo appuntamento, si convince che sia la ragazza dei suoi sogni.

La storia segue i classici canoni delle commedie sentimentali di tipo harem, in maniera leggermente simile alla sopracitata The Quintessential Quintuplets. Sebbene l'opera non abbia ancora riscosso il successo delle principali rivali comunque, si è dimostrata in grado di ritagliarsi un'importante fetta di pubblico in un mercato decisamente saturo. L'anime debutterà nell'estate del 2020.

