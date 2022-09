Romantic Killer: il prossimo anime Netflix si mette in mostra in un trailer

Dopo l’ondata di serie anime arrivata su Netflix a settembre, una delle uscite di ottobre si mette in mostra in un trailer. Ecco il filmato promozionale di Romantic Killer, tratto dall’omonima e popolare serie manga creata da Wataru Momose.

Romantic Killer di Wataru Momose sta per ricevere un adattamento anime in uscita su Netflix dal 27 ottobre 2022. A poco più di un mese dal debutto, sul canale YouTube della piattaforma streaming è stato rilasciato un secondo filmato promozionale.

Nei due minuti del nuovo trailer di Romantic Killer facciamo la conoscenza dei due protagonisti della serie. Anzu Hoshino è una liceale che si definisce una non eroina che non presta attenzione alla moda o al romanticismo e che trascorre le sue giornate giocando ai videogiochi. Quando incontra improvvisamente il mago Riri, è costretta a prendere parte al Magical World. Anzu passa dalla sua vita fatta di videogiochi, cioccolato e gatti a un mondo in cui è circondata da bei ragazzi.

La clip ha anche rivelato la sigla di chiusura, “Romantic Love ~Renai Shimasen ka?” di Mikako Komatsu e altri dettaglia sul cast vocale. L’anime è affidato alla produzione dello Studio Domerica, che ha già prodotto The World Ends with You: The Animation. E voi seguirete l'anime all'uscita?