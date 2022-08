Romantic Killer di Wataru Momose riceverà un adattamento anime in uscita su Netflix

Il rapporto già consolidato tra Netflix e l'industria anime giapponese ha recentemente portato al debutto di Kakegurui Twin e Tekken: Bloodline. Il colosso dello streaming ha già bene in mente i progetti per il futuro con ulteriori anime in uscita nel prossimo periodo. Tra questi, oltre Cyberpunk: Edgerunners ci sarà anche Romantic Killer!

Le serie anime Netflix uscite ad agosto hanno ampliato un catalogo sempre più vasto e ricercato, che nei prossimi mesi vedrà l'aggiunta di altre opere molto attese dai fan. L'ultimo annuncio della piattaforma è l'adattamento del manga di Wataru Momose. A darne notizia anticipata è stato un tweet di congratulazioni di Robinson Haruhara (firma di Senyuu), poi approfondito dai leaker di Twitter. Stando a quanto rivelato, per Romantic Killer ci sarebbe già una data di uscita. L'anime dovrebbe entrare a far parte dell'offerta Netflix dal 27 ottobre 2022. In attesa della sua uscita, vi lasciamo alla recensione della serie Netflix DOTA: Dragon's Blood 3.

La serie manga di Romantic Killer ha fatto il suo debutto nel 2019 e ha raggiunto l'epilogo dopo soli quattro volumi. L'opera, disponibile alla lettura sulla piattaforma digitale Shonen Jump Plus, racconta la storia di Anzu Hoshino, una giovane ragazza che passa le sue giornate giocando ai videogiochi e mangiando unicamente i suoi amati snacks. Improvvisamente, un giorno la sua routine viene interrotta da una creatura magica che la trasporta in un mondo alternativo in cui deve flirtare con uomini attraenti. Quello è per lei l'inferno.