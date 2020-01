Il romanticismo in My Hero Academia non manca: Ochaco e Deku hanno un altro momento tenero

Sin dalla prima interazione sembrava chiaro che alla fine del manga di My Hero Academia avremmo visto insieme Izuku Midoriya e Ochaco Uraraka. I due hanno sviluppato un legame che l'autore Kohei Horikoshi sta via via approfondendo col passare dei capitoli. Ora sembra quasi arrivato il punto in cui i due sanno di essere particolarmente vicini.

Il capitolo 256 di My Hero Academia sembra essersi concentrato molto sui legami dei personaggi. La storia pubblicata su Weekly Shonen Jump ha infatti visto diverse collaborazioni negli allenamenti per mostrare ciò che si è imparato durante il periodo passato sotto l'ala di un professionista. I legami hanno però avuto effetto anche fuori come mostrato da Kirishima e Ashido ma soprattutto da Deku e Ochaco.

I due protagonisti di My Hero Academia iniziano a parlare alla fine dell'allenamento e si incoraggiano e ringraziano a vicenda per ciò che è accaduto ultimamente. In particolare, i due si riferiscono al momento in cui Deku ha perso il controllo di Black Whip durante l'esame di dicembre. Il discorso tra i due finisce con entrambi che si danno il pugno, sotto gli occhi invidiosi di Mineta e lo sguardo compiaciuto delle ragazze della 1-A della Yuei.

È questo il momento in cui è nata la coppia tanto attesa di My Hero Academia?