Il romanzo Black Clover - Il Libro di Yuno debutterà con Planet Manga

Sui propri social network ufficiali, Planet Manga ha svelato la prossima uscita di Black Clover - Il Libro di Yuno, terza light novel ambientata nel mondo magico creato da Yuki Tabata. Il romanzo, scritto anch’esso da Johnny Onda, mette al centro dei riflettori il migliore amico e rivale del protagonista Asta.

Il romanzo di Black Clover su Yuno è arrivato in Giappone nel 2019 e porta la firma di Johnny Onda, già autore delle prime due novel Il Libro del Toro Nero e Il Libro dei Cavalieri, entrambi già editi nel nostro Paese da Planet Manga. Per quanto riguarda il manga, la serializzazione italiana è ferma al Volume 29, con il 30esimo in arrivo il 14 aprile 2022.

Nel corso delle prossime settimane, debutterà dunque anche la terza e finora ultima novel di Black Clover. Il Libro di Yuno mette ovviamente al centro delle vicende l’omonimo personaggio, che sin da quando era un orfano della Chiesa di Hage compete con Asta per il titolo di Imperatore Magico.

Il racconto di Onda approfondisce le quotidianità e le battaglie del talentuoso mago dell’Alba Dorata, che nell’ultima saga del manga è stato protagonista di un colpo di scena clamoroso. La determinazione di Yuno verrà messa alla prova, mentre nel frattempo un oggetto magico proibito mette in pericolo il Regno di Clover.

Black Clover – Il Libro di Yuno arriverà dopo l’uscita di Shangri-la Frontier con Planet Manga. La storia del romanzo si divide in quattro racconti separati. Nel primo, Yuno, Klaus, Mimosa, Yami e Asta partecipano a una missione in incognito. Nel secondo, Yuno scopre un imbarazzante segreto sull’imperatore Julius Novachrono. Nel terzo, Sylph cerca un regalo per Yuno. Nel quarto e ultimo, Yuno si mette alla ricerca del grimorio del Peccato Originale.